Жителя Туапсе задержали за попытку вступить в ряды украинских военнослужащих

Управление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило о задержании жителя Туапсе, подозреваемого в попытке вступить в украинское военизированное формирование, признанное в России террористической организацией. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина 1977 года рождения пытался покинуть территорию страны после установления контакта с представителем структуры, занимающейся набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российских войск.

Согласно материалам следствия, подозреваемый инициировал коммуникацию с куратором запрещенного формирования, получил от него инструкции и намеревался реализовать выезд за пределы РФ с целью последующего присоединения к организации. Сотрудники ФСБ задержали его при попытке пересечения границы.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков