Томскую гордуму будут избирать три дня

Голосование на выборах в томскую городскую думу будет идти три дня — с 12 по 14 сентября. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия Советского района, уполномоченная на проведение выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ

Заседание избиркома состоялось 23 июня. Согласно другому его решению, кандидат, баллотирующий в одномандатном избирательном округе, должен собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей округа (от 61 до 73 подписей в зависимости от округа).

В гордуму Томска избирается 37 депутатов. 27 из них — в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам. Пока в ГАС «Выборы» нет данных о претендентах.

Валерий Лавский