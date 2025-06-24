Власти Кемерова выставили на аукцион два участка под КРТ за 1 млрд рублей

Администрация Кемерова выставила на аукцион два участка совокупной площадью 104 га в Ленинском и Заводском районах для реализации проектного комплексного развития территории (КРТ). Информация опубликована на портале ГИС Торги. Начальная цена составляет 641 млн руб. и 355 млн руб. Заявки на участие принимаются до 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, участок в Заводском районе находится в границах улиц — Дружбы, Веры Волошиной и Юрия Двужильного. Территория является застроенной, поэтому застройщику предстоит снести частные дома, дачи и садовые постройки. Предельный срок реализации проекта КРТ – 2044 год. Здесь предстоит построить не менее 840 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Кроме того, девелопер будет обязан возвести и передать мэрии четыре объекта начального и среднего образования на 1225 мест и восемь объектов дошкольного образования на 350 мест, а также административное здание с гаражом и КПП.

В Ленинском районе победителю предстоит построить не менее 204 тыс. кв. м жилья в границах незастроенной территории микрорайона 65, возвести и передать в муниципальную собственность один объект начального и среднего образования на 1225 мест и два объекта дошкольного образования на 350 мест. Предельный срок реализации проекта КРТ на этой территории – 2040 год.

По условиям договора, построенные на этих участках многоквартирные дома должны быть не выше 16 этажей. Большую часть машиномест предполагается разместить в одноуровневых подземных паркингах (50-70%).

Лолита Белова