Зарплата саратовских спасателей увеличится на 25%

Власти Саратовской области хотят поднять зарплату спасателям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, в поправках в бюджет предусмотрели средства на повышение зарплат в Саратовской областной службе спасения. Их рассмотрят на ближайшем заседании регионального парламента.

Губернатор отметил, что дополнительное финансирование позволит поднять оклад спасателям на 25%. Он назвал Саратовскую областную службу спасения ключевым звеном системы оказания помощи гражданам.

Павел Фролов