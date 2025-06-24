В Пензе иностранец пытался дать взятку сотруднику УФСБ и стал фигурантом дела

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки сотруднику регионального УФСБ (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 35-летнего иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось, 26 апреля текущего года фигурант в областном центре передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области взятку в виде банковской карты, на счете которой находилось 50 тыс. руб. За эти деньги тому предстояло отменить запланированную депортацию.

Сотрудник регионального УФСБ отказался от взятки. Правоохранительные органы пресекли противоправные действия. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов