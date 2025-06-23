К «дочке» «Сибантрацита» поданы иски на 67,5 млн рублей

Производитель химических реагентов ООО ХК «Вектор» подал в арбитражный суд Новосибирской области два иска о взыскании задолженности с компании группы «Сибантрацит» — одного из крупнейших угледобывающих предприятий Новосибирской области, ООО «Разрез Восточный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суть иска в документах суда не раскрывается. Общая сумма долга составляет более 67,5 млн руб., следует из материалов в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно данным Rusprofile, ООО ХК «Вектор» зарегистрировано в 2012 году в Новосибирске и занимается производством, а также поставками химических реагентов. ООО «Разрез Восточный» зарегистрировано в рабочем поселке Линево (Новосибирская область). Выручка компании по итогам прошлого года составила 26 млрд руб., убыток 1,8 млрд руб.

Лолита Белова