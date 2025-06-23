В Волгограде возбудили дело после гибели подростка от удара током на вагоне

В Волгограде возбуждено уголовное дело после гибели несовершеннолетнего от удара током на железнодорожной станции Бекетовская. Инцидент произошел 20 июня 2025 года. Подросток залез на грузовой вагон для фото и коснулся электрической дуги. С ожогами его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Ранее по факту смерти подростка была организована доследственная проверка. Дело расследует Волгоградский следственный отдел на транспорте.

Возбуждено дело по ч.2 ст.263 УК РФ за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшее смерть. Следователи продолжают работу, назначены судебные экспертизы.

Нина Шевченко