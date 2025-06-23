В Сочи проверили цены на продукты на муниципальных ярмарках

Сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи провели мониторинг цен на важные товары на шести муниципальных ярмарках выходного дня в различных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Внимание специалистов было сосредоточено на продуктах, имеющих социальное значение, а также на сезонных ягодах, фруктах и овощах, необходимых для приготовления борща, таких как картофель, лук, свекла и капуста.

Директор департамента Сергей Сомко отметил, что проверка цен на муниципальных торговых площадках проводится регулярно. Каждую неделю устанавливаются рекомендованные розничные цены на определенные виды сельскохозяйственной продукции.

Рекомендованные цены формируются на основе анализа средних розничных цен по Краснодарскому краю и Сочи, а также цен на оптовых рынках региона. На всех ярмарках размещены информационные стенды с актуальными данными о рекомендованных ценах для покупателей и продавцов.

Каждый товар на ярмарках должен быть обозначен ценником, за соблюдением этого требования следит администратор торговой площадки. В ходе разъяснительной работы продавцам были вручены памятки о необходимости соблюдения 10-процентной наценки на социально значимые товары. Участников ярмарок также проинформировали об их ответственности за безопасность и качество продаваемой продукции в соответствии с законодательством.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы курорта провели мониторинг точек торговли на Приморской набережной, сосредоточив внимание на павильонах, реализующих продукцию без заводской упаковки. Контроль за соблюдением санитарных норм ведется круглогодично, а летом усиливается в связи с ростом количества объектов питания и необходимостью соблюдения требований к хранению и реализации сезонных продуктов.

Мария Удовик