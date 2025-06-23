В Волгоградской области суд заблокировал три сайта с незаконной продажей оружия

Светлоярский районный суд Волгоградской области по искам прокуратуры заблокировал доступ к сайтам, на которых предлагалась покупка боевого оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе мониторинга сети прокуратура Светлоярского района обнаружила три сайта с предложениями о покупке боевого огнестрельного оружия без соответствующего разрешения, серийных номеров, а также боеприпасов к ним. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд признать опубликованную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению в РФ.

Суд удовлетворил требования. Его решение направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Доступ к указанным сайтам заблокирован.

Павел Фролов