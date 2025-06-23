Под Пензой хотят отремонтировать мост через Узу

В Пензенской области приступили к поиску подрядчика для разработки проектной документации капремонта моста через реку Уза. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком является администрация Шемышейки. За работы предлагается максимум 5,5 млн руб. В 2025 году подрядчику выплатят 1 млн руб., в 2026 году — оставшуюся сумму. Согласно документации, число полос движения — две, длина моста, расположенного на автодороге между Шемышейкой и Городище, составляет около 138 м.

Там предстоит отремонтировать сам мост, съезды к нему, а также установить недостающие дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения. Итоги аукциона станут известны 10 июля. Работы необходимо выполнить до 30 декабря будущего года.

Павел Фролов