Жителя Бугуруслана осудили за сокрытие арестованного имущества

Мировой судья судебного участка №2 Бугуруслана и Бугурусланского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 312 УК РФ (сокрытие имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, автомобиль жителя был арестован из-за наличия задолженности по кредитному договору. Транспорт передали владельцу «на ответственное хранение без права пользования». Весной автомобиль с места хранения исчез, автовладелец отказался пояснять судьбу транспорта.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Руфия Кутляева