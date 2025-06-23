В Саратовской области на пожаре в селе Перепутинка погиб человек

В Ртищевском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел накануне ночью в частном деревянном доме на окраине села Перепутинка. Прибывшие на место огнеборцы потушили огонь на 60 кв. м.

После ликвидации пожара специалисты нашли тело 50-летнего мужчины. Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Павел Фролов