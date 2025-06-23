Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: в Сочи задержан бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба

Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба был задержан в Сочи и арестован на 14 суток. Об этом сообщил ряд СМИ, в том числе телеканал «Краснодар».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным СМИ, 21 июня Ардзинбу вызвали в отделение полиции Адлерского района из-за пересечения границы по реке Псоу в апреле нынешнего года. В отношении него составили протокол за вождение без водительских прав, после чего суд назначил ему административный арест.

«Ъ-Кубань» направил запрос в правоохранительные органы, пока ответа получить не удалось.

Адгур Ардзинба ранее баллотировался в президенты Абхазии и считается одним из ключевых оппозиционных политиков республики.

Анна Гречко

Новости компаний Все