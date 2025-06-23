Волонтеры обнаружили мусор из Турции при уборке мазута на пляже Анапы

При расчистке побережья от мазута в природном парке «Анапская пересыпь» волонтеры обнаружили бытовой мусор, который принесло течением из Турции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, выступившего на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

По словам эксперта, упаковка с турецкой маркировкой оказалась среди твердых отходов, выброшенных на берег вместе с мазутом. Всего к очистке побережья от последствий нефтеразлива в районе Анапы присоединились около 1 тыс. человек.

Штаб добровольцев на охраняемой территории действует с февраля, волонтеры также провели рекогносцировку и составили карту загрязнений.

Загрязнение мазутом произошло после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Анна Гречко