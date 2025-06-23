Бастрыкину доложат по делу о взрыве газа в доме в Серове

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, которое возбудили в Серове после взрыва бытового газа, в результате которого был поврежден подъезд и пострадали люди, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел утром 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка, всего дом пришлось покинуть 32 жильцам 21 квартиры. Согласно первому устному заключению специалистов, подъезд, в котором произошел инцидент, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. Власти решили предоставить сертификаты жителям на покупку жилья в Серове.

Ирина Пичурина