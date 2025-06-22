Глава СКР хочет знать, почему завод портит здоровье волгоградцев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки в связи с обращением жителей Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр.

В СМИ появилось видеообращение, в котором проживающие в поселке Новониколаевский Волгоградской области граждане жалуются господину Бастрыкину на работу производственного предприятия, расположенного недалеко от жилых домов. Они указывают на нарушения в деятельности завода, которые негативно отражаются на их здоровье.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку. По поручению Александра Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о принятых ранее процессуальных решениях, а также по доводам обращения.

Павел Фролов