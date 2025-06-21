Главные новости за 16 – 21 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Пензе по уголовному делу о мошенничестве в ночь на 20 июня задержан предприниматель Олег Фомин. Экс-депутат Пензенской гордумы стал известен благодаря участию в банкротстве и распродаже Саратовского авиационного завода. В 2020 году Мещанский суд Москвы вынес ему условный приговор за посредничество в коммерческом подкупе, который позже был отменен.

30 лет назад в Саратове расстреляли 12 «парковских» и их лидера Чикуна. «Ъ-Средняя Волга» поднял архивные документы и газетные публикации и в первой части материала новой рубрики «Уголовные дела прошлых лет» рассказывает об одном из самых громких уголовных дел в истории новой России.

Подростковая преступность в Саратовской области с начала года выросла на 20% — такие данные привел прокурор региона Сергей Филипенко. Он подверг критике бездействие комиссий по делам несовершеннолетних, а также «не выносящих сор из избы» школ.

Суд рассмотрел жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова. Защита настаивала на отсутствии квалифицирующих признаков преступления, следствие говорило об обратном. Поддержка обвиняемого президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным экс-министру не помогла.

Пензенская сеть аптек «Фармация», аффилированная с семьей экс-сенатора Бориса Шпигеля, признана банкротом. Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность перед кредитором составила 100 млн руб.

В Астрахани начато судебное разбирательство по делу о мошенничестве при оформлении субсидий ДОМ.РФ, где обвиняются риелтор Хаяла Тахирова и оценщик Алексей Макаров. По версии следствия, они сговорились для завышения стоимости 24 земельных участков в Наримановском и Приволжском районах, что позволило получить 10,8 млн руб. государственных выплат и ипотечных кредитов через Сбербанк. Защита Макарова отрицает преступный умысел, указывая на многоуровневую проверку отчетов банком. Сам фигурант направил более 20 жалоб в надзорные органы.

В Астрахани завершено расследование дела о взятке при реконструкции КРК «Октябрь». На скамье подсудимых окажется главный специалист отдела регионального управления по капитальному строительству (УКС) Салман Курбанов. Ранее было возбуждено дело против директора московской подрядной организации «Стройресурс» за дачу взятки и заместителя директора УКСа за получение 500 тыс. руб. По версии следствия, деньги полагались за покровительство при приеме работ.

Саратовский мининвест представил стратегию развития технологического бизнеса на ПМЭФ 2025. Приоритетными задачами, поставленными губернатором, обозначены интеграция местных предприятий в цепочки поставок крупного бизнеса, привлечение грантового финансирования и поиск стратегических инвесторов для увеличения уставных капиталов. Партнерами области выступают «Иннопрактика», Центр инжиниринга и инноваций, Венчурный фонд, Фонд содействия инновациям и Фонд микрокредитования Саратовской области.

Соглашение Саратовской области с ПАО «КамАЗ» позволит создать 300 рабочих мест. На строительство цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых машин предусмотрены инвестиции в размере свыше 20 млрд руб.

АО «Глобал Диджитал Групп» намерено направить на развитие IT-технологий в Астраханской области сумму в размере 4,7 млрд руб.

Волгоградская область на полях ПМЭФ-2025 заключила с ОАО «Российские железные дороги» соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Власти Саратовской области на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение с АО «Росатом автоматизированные системы управления» (РАСУ). В рамках соглашения в регионе создадут специализированный центр обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры, который в значительной степени повысит надежность и безопасность цифровой инфраструктуры области.

В Саратове логистический комплекс Ozon вскоре может выйти на полную мощность. На сегодняшний день комплекс Ozon обрабатывает до 90 тыс. заказов в сутки.

Пензенская и Калужская области будут вместе развивать беспилотную авиацию.

Пензенская область намерена нарастить производство индейки до 300 тыс тонн в год.

В акватории порта Оля Астраханской области построят новый рейдовый перевалочный комплекс. Соответствующее соглашение власти Астраханской области подписали накануне, 19 июня, на полях ПМЭФ-2025 с ООО «Астра».

Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Синергия» в части развития в регионе среднего, высшего и дополнительного образования, подготовки востребованных кадров, реализации молодежных и спортивных мероприятий. Также речь идет об обучении ветеранов СВО и членов их семей, ранней профориентации подростков и развитии предпринимательства и туризма.

В Астраханской области возведут завод по производству кормов на основе люцерны. Объект построит ООО «Альберсим-Агро».

Власти Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком». В рамках подписанного документа будут созданы условия для стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и граждан.

В Астраханской области появится завод по производству стеклопластиковых электрических лодок. Его строительством займется ООО «Джетел Корпорация».

Под Пензой экс-чиновница пойдет под суд за хищение у погибших бойцов СВО 850 тыс. руб.

Федеральный закон изменят из-за нашествия сайгаков на поля Саратовской области. Ключевое изменение – введение основания для регулирования численности диких животных в целях предотвращения ущерба сельскому хозяйству.

Астрахань обогнала Волгоград и Саратов в рейтинге доходов.

Авиакомпания «РусЛайн»открывает рейсы из Саратова в Сухум с 28 июня.

В Саратове депутаты хотят штрафовать за оставление самокатов у памятников. Новый законопроект должен положить конец «хаотичному размещению самокатов на территории общественных пространств».

В Саратове приняты поправки в устав после ликвидации городской прокуратуры.

Промышленность Саратовской области поддержат «с учетом бюджетных возможностей».

На капремонт областного театра оперетты в Энгельсе Саратовской области необходимо 624 млн руб. Глава региона Роман Бусаргин отметил, что проект сметной документации и госэкспертиза 2024 года на капремонт объекта уже подготовлены, срок реализации — два года.

Пензенская область планирует привлечь 30 млрд руб. инвестиций благодаря ПМЭФ.

Суд в Астрахани снял запрет на строительство 26-этажки на Куйбышева, 88. Проект представляет собой клубный дом бизнес-класса «Федерация». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года.

УФК требует вернуть 133 млн, выделенных на строительные проекты в Волгограде. Казначейство сочло выплаты необоснованными, так как акты о завершении работ на момент проверки отсутствовали, а объекты не были введены в эксплуатацию.

В Пензе до 2030 года появятся еще четыре поликлиники.

В Летном городке Энгельса ожидается появление экопарка. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на первом этапе на участке площадью 4,3 гектара, который прилегает к аллее Героев, рабочие высадят свыше 300 деревьев и 2 тыс. кустарников.

Нина Шевченко