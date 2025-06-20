Ростовчанина подозревают в вовлечении подростков в кражи из магазинов

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 28-летнего гражданина без определенного места жительства, который привлекал несовершеннолетних к кражам из магазинов за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления использовал подростков для хищения продуктов, правоохранителям известны четыре эпизода хищений. Общий размер ущерба превысил 25 тыс. руб.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Уточняется, что несовершеннолетние помещены в Центр временного содержания правонарушителей ГУ МВД Ростовской области.

Константин Соловьев