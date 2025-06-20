В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за ливней и гроз

На территории Кузбасса объявлен режим повышенной готовности для экстренных служб и муниципалитетов. Соответствующее постановление подписал глава региона Илья Середюк.

Как указывается в документе, режим вводится с 18:00 20 июня до 8:00 23 июня. В этот период в регионе ожидаются «неблагоприятные метеорологические явления».

По данным Кемеровского ЦГМС, в предстоящие выходные в Кемеровской области ожидаются ливни, грозы, местами возможен град. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 м/с.

Как писал «Ъ-Сибирь», ухудшение погодных условий также прогнозируется в Новосибирской области, Красноярском крае, а также Республиках Хакасия и Тыва.

Александра Стрелкова