Донские селекционеры откладывают испытания сортов из-за недостатка квот

Аграрные научные центры Ростовской области обратились к региональным властям с просьбой решить проблему испытания новых сортов и гибридов сельхоз культур. Бюджетные квоты, выделяемые в рамках госзадания, не покрывают все заявки научных организаций. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на АНЦ «Донской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

«Аграрный научный центр Донской занимается созданием сортов пшеницы, ячменя, сорго, кукурузы и риса. Выделенных государством квот для оперативного исследования новых селекционных разработок и вывода их на рынок не хватает», — пояснил зам. директора по науке АНЦ Дмитрий Марченко.

По словам господина Марченко, разработки, попадающие в квоту, изучаются бесплатно, остальные требуют дополнительной оплаты. Проверка одного сорта на участке стоит около 100 тыс. руб., а исследования проводятся на нескольких десятках площадок в каждом регионе. По расчетам ученых, полное испытание одного сорта в Северо-Кавказском, Нижневолжском и Центрально-Черноземном регионах обходится в 4-5 млн руб.

«Федеральному Ростовскому аграрному научному центру каждое сортоиспытание стоит примерно 8 млн руб. До 2021 года исследования проводились бесплатно, можно было отправлять 5-7 сортов, проблем не было. Сейчас в выделяемые квоты вписаться не получается», — отметил заместитель директора по науке ФРАНЦ Артем Гринько.

Научные центры направили свои предложения в областной минсельхозпрод и законодательное собрание региона. Селекционеры просят увеличить квоты и обеспечить бесплатные сортоиспытания по всем разработкам.

Валентина Любашенко