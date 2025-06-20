Саратовская область и РАСУ подписали соглашение на ПМЭФ-2025

Власти Саратовской области на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение с АО «Росатом автоматизированные системы управления» (РАСУ). Об этом сообщил сегодня, 20 июня, в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Господин Бусаргин отметил, что подписанный документ важен для цифрового развития Саратовской области и внедрения инноваций. В рамках соглашения в регионе создадут специализированный центр обеспечения устойчивости ИТ-инфраструктуры, который в значительной степени повысит надежность и безопасность цифровой инфраструктуры области.

Губернатор назвал защиту информационных систем органов власти, социальной сферы и бизнеса одним из основополагающих элементов стратегии цифрового развития области. Реализация проекта, как добавил Роман Бусаргин, поможет вывести всю систему на более высокий технологический и инновационный уровень.

Павел Фролов