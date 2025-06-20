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В Ставропольском крае пройдут антитеррористические учения

Оперативный штаб Ставропольского края проведет 25 июня антитеррористические учения в Кочубеевском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Учения пройдут с целью отработки взаимодействия силовых ведомств»,— говорится в сообщении.

Ведомство просит жителей округа не мешать действиям правоохранителей во время маневров, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также УФСБ призывает граждан не распространять недостоверные сведения.

Николай Аксенов

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