В Оренбуржье завскладом признали виновным в получении коммерческого подкупа

Новоорский районный суд вынес приговор 40-летнему заведующему складом автозапчастей одной из коммерческих организаций. Он признан виновным по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег в значительном размере за совершение действий в интересах дающего», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, завскладом с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года получил от индивидуального предпринимателя более 120 тыс. руб.

«Деньги ему давались с целью предоставления преференций при заключении договора на поставку запасных частей для транспорта»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа на сумму 300 тыс. руб. Для исполнения судебного решения на автомобиль осужденного наложен арест.

Алексей Алексеев