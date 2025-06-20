В ДТП на дороге Самара — Большая Черниговка один человек погиб, двое ранены

Трагический дорожный инцидент произошел 19 июня в 22:08 (MSK+1) на 98 км автодороги Самара — Большая Черниговка. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

К месту автоаварии выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 132, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Toyota и Renault.

В результате столкновения погиб один человек, двое пострадали и были госпитализированы в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу.

Причины ДТП сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев