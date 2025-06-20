В 2025 году на Дону нанесли ущерб водным животным и растениям на 13,7 млн рублей

В Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2025» по предотвращению браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Мероприятия «Путины» проводились на Дону с 1 апреля по 31 мая. За это время правоохранители возбудили 207 уголовных и 200 административных дел и выявили почти 900 нарушений законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 13,7 млн руб. Уточняется, что в 2024 году показатель составлял 19,2 млн руб.

Константин Соловьев