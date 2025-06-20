Двух жителей Крыма задержали за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержали двух местных жителей, совершивших поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе по заданию сотрудника ГУР Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Задержанные признались, что действовали по указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины. С ним они общались в мессенджере.
В отношении жителей Сакского района и Евпатории возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крымске задержали местного жителя, обвиняемого в пособничестве террористической организации. Сейчас он заключен под стражу.