Двух жителей Крыма задержали за попытку теракта на железной дороге

В Крыму задержали двух местных жителей, совершивших поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе по заданию сотрудника ГУР Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержанные признались, что действовали по указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины. С ним они общались в мессенджере.

В отношении жителей Сакского района и Евпатории возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Крымске задержали местного жителя, обвиняемого в пособничестве террористической организации. Сейчас он заключен под стражу.

Алина Зорина