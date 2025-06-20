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В первый день ПМЭФ-2025 Ставропольский край подписал 8 соглашений

Ставропольский край заключил восемь соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди партнеров — общество «Знание», торговые сети «Магнит» и OZON, Сбербанк, Министерство транспорта России и фонд «Росконгресс».

Одним из ключевых договоров стало соглашение с Минтрансом о модернизации пограничной инфраструктуры. В реконструкцию пунктов пропуска планируется вложить около 5,5 млрд руб. Еще свыше 2 млрд руб. направят на развитие таможенной инфраструктуры.

Николай Аксенов

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