В первый день ПМЭФ-2025 Ставропольский край подписал 8 соглашений
Ставропольский край заключил восемь соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Среди партнеров — общество «Знание», торговые сети «Магнит» и OZON, Сбербанк, Министерство транспорта России и фонд «Росконгресс».
Одним из ключевых договоров стало соглашение с Минтрансом о модернизации пограничной инфраструктуры. В реконструкцию пунктов пропуска планируется вложить около 5,5 млрд руб. Еще свыше 2 млрд руб. направят на развитие таможенной инфраструктуры.