В Саратове логистический комплекс Ozon вскоре может выйти на полную мощность

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на площадке ПМЭФ-2025 обсудил с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрием Кимом планы по выходу на полную мощность нового логистического комплекса компании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале накануне, 19 июня.

Указанный комплекс возвели в Саратове в рамках масштабного инвестпроекта. Он оказывает логистические услуги также в таких городах, как Волгоград, Самара, Пенза и Воронеж. На сегодняшний день комплекс Ozon обрабатывает до 90 тыс. заказов в сутки. Ожидается, что в начале будущего года он выйдет на полную мощность — до 500 тыс. посылок в сутки. Тем самым удастся увеличить число рабочих мест до более чем 1,5 тыс.

Господин Бусаргин назвал очередным важным направлением в рамках сотрудничества с Ozon специальную витрину с товарами, произведенными в Саратовской области. В настоящее время раздел «Сделано в Саратове» включает в себя 2,5 тыс. наименований. Губернатор отметил, что покупатели в большей степени отдают предпочтение товарам для дома, косметике и аксессуарам.

Павел Фролов