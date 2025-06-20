В Ставропольском крае подросток подозревается в терроризме

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Михайловска, который с августа по октябрь 2023 года вел в социальной сети канал с террористической пропагандой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Подросток обвиняется в организации деятельности террористической группировки. Он создал канал в соцсети, где под вымышленным именем публиковал материалы, пропагандирующие идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

Экспертиза показала, что размещенные публикации призывали к совершению насильственных и разрушительных действий террористического характера. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.5 УК РФ.

Николай Аксенов