Минобороны: над Черноземьем уничтожили 48 БПЛА

Дежурные средства ПВО с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня сбили над Россией 61 беспилотник, в том числе 48 над Черноземьем. Над Орловской областью ликвидировали 22 БПЛА, над Курской — 14, над Белгородской — семь, над Воронежской — пять. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале подтвердил уничтожение 22 беспилотников за ночь. По его информации, пострадавших и разрушений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС.

В Воронежской области губернатор Александр Гусев заявил об уничтожении «не менее пяти» БПЛА и подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

В Курской области пресс-служба облправительства подтвердила уничтожение 14 БПЛА, о последствиях не сообщается. Режим угрозы БПЛА действовал в регионе с 22:48 19 июня до 8:55 20 июня.

В Белгородской области о последствиях ночных атак не сообщалось, угрозу атаки БПЛА объявляли в регионе с 19:19 до 21:52 19 июня и с 23:18 19 июня до 8:55 20 июня.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова