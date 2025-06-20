На трассе «Буденновск-Арзгир» в ДТП пострадали двое взрослых и 7-летний ребенок

В Буденновском округе Ставропольского края в результате съезда автомобиля «Лада-2114» с трассы «Буденновск-Арзгир» получили травмы три человека, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло 19 июня на нулевом километре автодороги «Буденновск-Арзгир». Водитель «Лады-2114» допустил съезд с проезжей части на правую обочину, после чего машина скатилась в кювет.

В аварии пострадали 32-летний водитель и двое его пассажиров — 26-летняя женщина и семилетний мальчик. Ребенок на момент ДТП находился в автомобиле пристегнутым ремнем безопасности.

За рулем находился 32-летний местный житель со стажем вождения 5 лет. За последние два года его трижды привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту происшествия проводится проверка. Подробные обстоятельства аварии выясняются.

Николай Аксенов