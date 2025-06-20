Пензенская область намерена нарастить производство индейки до 300 тыс тонн в год

В Пензенской области производство индейки должно увеличиться до 300 тыс. тонн в убойном весе в год. Этим займется ГК «Дамате», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Планируется, что указанного объема удастся добиться в ближайшие пять лет. Строительство новых птицеводческих блоков будет проходить в несколько этапов.

Накануне, 19 июня, господин Мельниченко и председатель Совета директоров указанного агрохолдинга Наум Бабаев подписали «дорожную карту» по созданию пяти блоков подращивания и откорма индейки. Губернатор отметил, что правительство региона окажет помощь в части создания инфраструктуры и подключения новых объектов к инженерно-техническим сетям.

Павел Фролов