В Оренбуржье второй день подряд объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки вражеской беспилотной авиации объявлена в Оренбургской области в пятницу, 20 июня. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

В четверг, 19 июня, власти уже объявляли о подобной угрозе. После этого в регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Тогда же военных Оренбуржья привели в боевую готовность. Также в регионе был объявлен план «Ковер», и более трех часов местный аэропорт не принимал и не отправлял самолеты.

Георгий Портнов