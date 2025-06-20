В Астраханской области появится новый рейдовый перевалочный комплекс

В акватории порта Оля Астраханской области построят новый рейдовый перевалочный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее соглашение власти Астраханской области подписали накануне, 19 июня, на полях ПМЭФ-2025 с ООО «Астра». Данная организация является резидентом портовой особой экономической зоны «Лотос».

ООО «Астра» намерено организовать рейдовую перевалку сыпучих грузов. Прежде всего речь идет о зерновых культурах. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить бесперебойную логистику и устойчивые экспортно-импортные операции.

Павел Фролов