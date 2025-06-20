В Красноярске закладчицу наркотиков приговорили к 12 годам колонии

Свердловский районный суд Красноярска отправил на 12 лет в колонию общего режима 43-летнюю местную жительницу за закладку наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Расследование установило, что безработная красноярка арендовала квартиру в Свердловском районе краевого центра, где фасовала героин, а затем делала закладки. Подозреваемую, которая находилась в полицейской разработке, задержали у двери квартиры, куда она пришла, чтобы подготовить к сбыту очередную партию наркотиков. При проведении обыска стражи порядка изъяли весы, упаковочный материал и свыше 200 граммов героина.

Илья Николаев