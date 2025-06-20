Прокуратура утвердила обвинение экс-директору строительной компании Хакасии

Прокуратура Хакасии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора ООО «Дорожно-строительная компания», которому инкриминируют незаконное привлечение средств дольщиков (ст. 200.3 УК РФ). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По материалам следствия, с 2018-го по 2023 год предприниматель для привлечения денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома в Абакане без открытия эскроу-счетов заключал с клиентами предварительные договоры купли-продажи квартир. Полученные от 25 граждан более 70 млн руб. были оформлены как займы и не вносились на расчетные счета компании.

Нарушения выявила прокуратура, по материалам которой правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Илья Николаев