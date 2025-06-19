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В Саратове суд взыскал с юрлица в пользу бюджетного учреждения 127 млн рублей

В Саратовской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу бюджетного учреждения свыше 127 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Саратовской области выяснила, что организация стала владельцем объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения посредством их включения в уставный капитал. Речь идет, в частности, о шести зданиях медико-санитарной части в Саратове. Владельцы юрлица с целью получения прибыли сдавали недвижимость в аренду диспансеру с оплатой из средств областного бюджета.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура обратилась с иском в суд, который взыскал с арендодателей в пользу государственного учреждения здравоохранения 127 млн руб. Судебное решение вступило в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Ранее суд по иску прокуратуры обязал вернуть государству указанный комплекс зданий площадью 18 тыс. кв. м. Судебное решение исполнено.

Павел Фролов

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