Прокуратура взяла на контроль благоустройство центра Саратова

Прокуратура поставила на контроль благоустройство центра Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурор Волжского района Саратова Антон Евграшин оценил состояние центральных площадей областного центра. К этим мероприятиям присоединились журналисты телеканала «Саратов 24».

В ходе проверки надзорное ведомство особое внимание уделило Театральной площади и площади Петра I. Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере благоустройства.

Павел Фролов