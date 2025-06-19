На Дону количество смертей от болезней увеличилось на 3%

В Ростовской области по итогам 2024 года выросла смертность от ряда заболеваний. От болезней в прошлом году умерли 1,3 тыс. человек, сообщает минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что наибольшее количество смертей зафиксировали из-за заболеваний эндокринной системы: прирост на 74%, с 15 до 26 случаев на 100 тыс. человек. Однако максимальная абсолютная смертность обусловлена болезнями системы кровообращения, то есть сердца и сосудов. От этого в прошлом году в регионе умер 591 человек из 100 тыс.

Кроме того, на 6% выросла смертность от новообразований — со 181 до 192 случаев на 100 тыс. Заболевания нервной системы стали причиной смерти 108 из 100 тыс. человек. Из-за болезни органов дыхания умерли 67 из 100 тыс. человек.

Мария Хоперская