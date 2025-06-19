На реконструкцию системы водоснабжения станицы Обливской выделили 1 млрд рублей

Администрация Обливского района в Ростовской области объявила конкурс на реконструкцию системы водоснабжения ст. Обливской стоимостью свыше 1 млрд руб. Информация о торгах размещена в системе государственных и муниципальных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно опубликованным данным, максимальная цена контракта на первый этап модернизации превышает 1 млрд руб. Финансирование проекта запланировано из местного бюджета.

Подача заявок завершится 7 июля 2025 года, определение подрядчика состоится 9 июля. Победитель должен начать строительно-монтажные работы сразу после подписания договора и закончить реконструкцию к 1 декабря 2026 года, уточняют в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал, что на модернизацию донского ЖКХ в 2025 году направят 18 млрд руб.

Валентина Любашенко