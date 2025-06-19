Водоканал в поселке Западный оштрафовали за прорыв канализационного коллектора

Прокуратура Челябинска завершила проверку после публикаций в СМИ о прорыве канализационного коллектора в поселке Западный. Инцидент произошел 13 мая 2025 года, сточные воды попали в почву. Специалисты выяснили, что загрязнение Шершневского водохранилища допущено не было, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Услуги по водоотведению в поселке Западный предоставляет ООО «ЮжУралВодоканал». Проверка выявила нарушения экологического и санитарного законодательства, касающиеся работы системы водоотведения.

В связи с этими нарушениями прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «ЮжУралВодоканал» по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (нарушения при обращении с отходами производства и потребления). Министерство экологии Челябинской области назначило компании штраф в размере 30 тыс. рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.