Депутат Законодательного собрания Ростовской области лишилась ученой степени

Совет министерства науки и высшего образования России единогласно лишил ученой степени кандидата экономических наук, депутата Законодательного собрания Ростовской области Лидию Новосельцеву. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Решение принималось на основе коллективного заявления, которое было подписано учеными из различных областей: физиками, медиками и другими специалистами. Также было принято во внимание и личное заявление кандидата экономических наук.

Наталья Белоштейн