Депутат Законодательного собрания Ростовской области лишилась ученой степени
Совет министерства науки и высшего образования России единогласно лишил ученой степени кандидата экономических наук, депутата Законодательного собрания Ростовской области Лидию Новосельцеву. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
Решение принималось на основе коллективного заявления, которое было подписано учеными из различных областей: физиками, медиками и другими специалистами. Также было принято во внимание и личное заявление кандидата экономических наук.