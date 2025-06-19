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Депутат Законодательного собрания Ростовской области лишилась ученой степени

Совет министерства науки и высшего образования России единогласно лишил ученой степени кандидата экономических наук, депутата Законодательного собрания Ростовской области Лидию Новосельцеву. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Решение принималось на основе коллективного заявления, которое было подписано учеными из различных областей: физиками, медиками и другими специалистами. Также было принято во внимание и личное заявление кандидата экономических наук.

Наталья Белоштейн

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