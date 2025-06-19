На мусорном полигоне в Туапсе задержали 16 приезжих

В Туапсе задержали 16 приезжих, незаконно работавших на мусорном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителей Узбекистана обнаружили на объекте во время операции сотрудников полиции совместно с ФСБ. Иностранцы работали на полигоне без необходимых разрешительных документов.

Приезжие привлечены к административной ответственности. Суд приговорил их к 15 суткам ареста, после чего они будут высланы из страны.

Алина Зорина