На мусорном полигоне в Туапсе задержали 16 приезжих
В Туапсе задержали 16 приезжих, незаконно работавших на мусорном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жителей Узбекистана обнаружили на объекте во время операции сотрудников полиции совместно с ФСБ. Иностранцы работали на полигоне без необходимых разрешительных документов.
Приезжие привлечены к административной ответственности. Суд приговорил их к 15 суткам ареста, после чего они будут высланы из страны.