На Дону объем выданных потребкредитов снизился в на 61,5% в мае 2025 года

В Ростовской области в мае 2025 года объем выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) снизился на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2024 года донские банки выдали 13,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что просроченная задолженность по ипотеке в Ростовской области за четыре месяца 2025 года выросла с 1,6 до 3,1 млрд руб., что составляет увеличение на 89%.

Наталья Белоштейн