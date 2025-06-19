На Дону объем выданных потребкредитов снизился в на 61,5% в мае 2025 года
В Ростовской области в мае 2025 года объем выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) снизился на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В мае 2024 года донские банки выдали 13,5 млрд руб.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что просроченная задолженность по ипотеке в Ростовской области за четыре месяца 2025 года выросла с 1,6 до 3,1 млрд руб., что составляет увеличение на 89%.