Угольный дивизион «Мечела» получит адресную поддержку от государства

«Мечел-Майнинг» (управляет горнодобывающим дивизионом группы «Мечел», имеет десять угледобывающих предприятий), «Воркутауголь» и «СДС-Уголь» получат индивидуальные меры поддержки в рамках программы помощи угольной отрасли. Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Особое внимание уделят угольным компаниям, работающим в Хакасии, поскольку, отметил Сергей Цивилев, эта отрасль оказывает существенное влияние на экономику региона. Для каждой организации отдельно определят, в каком объеме необходима помощь. На рассмотрении для получения адресной поддержки находятся предприятия «Северный Кузбасс», «Сила Сибири» и «Разрез Степной».

Ряд мер по поддержке угольной отрасли правительство России утвердило в конце мая. Они предполагают утверждение планов финансового оздоровления организаций и ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставлять адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Кроме того, при серьезной долговой нагрузке возможна реструктуризация кредитов. Предприятиям также дадут отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря. Сибирские компании могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», недавно челябинский производитель коксохимической продукции «Мечел-Кокс» не смог обжаловать решение суда о взыскании более 250 млн руб. задолженности по оплате поставки угольного концентрата от АО «Воркутауголь». Аналогичный иск из-за долга по договору поставки угля в суд подала «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс). Она требует с челябинского предприятия 240 млн руб.

В 2024 году «Мечел» получил чистый убыток в 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. за 2023-й. Компания объяснила негативные финансовые показатели введенными санкциями США, повышением ключевой ставки и платежей по кредитам. В конце мая «Мечел» также заявил о снижении добычи угля на 27% в первом квартале 2025-го по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года.

Виталина Ярховска