Летние круизы в Таганрог загружены на 70%

Три круизных теплохода компании «ВодоходЪ» посетят Таганрог с июля по октябрь. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации, первое судно — четырехпалубный «Сергей Кучкин» — прибудет в приморский город 7 июля. 16 июля в Таганрог зайдет теплоход «Александр Радищев». Осенью, 4 октября, петровский город посетит круизное судно «Константин Федин».

В компании уточнили, что туристическая загрузка на летние круизы составляет 70%, однако туры продолжают продаваться. Теплоходы осенних маршрутов загружены на 40%.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», причал для пассажирских судов в Таганроге построили в 2023 году. «ВодоходЪ» инвестировал в его создание около 200 млн руб.

Валентина Любашенко