ПМЭФ-2025: добраться до Великого Новгорода из Петербурга можно будет за полчаса

Губернатор Петербурга Александр Беглов на полях Петербургского международного форума 19 июня рассказал о том, как принималось решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Беглова, президент России Владимир Путин собрал совещание и заявил, что никто не выйдет из кабинета, пока не будет принято решение о строительстве. В итоге глава государства поручил объединить проекты по строительству путей и разработке подвижного состава.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что благодаря принятому решению время в пути до Великого Новгорода по ВСМ составит всего 29 минут. Он добавил, что таким образом была восстановлена историческая справедливость, так как Николаевская дорога, созданная во времена Российской империи, не затронула «северную столицу Древней Руси».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первые поезда для ВСМ выпустят и протестируют в 2027 году.

Андрей Маркелов