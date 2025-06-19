Саратовец пойдет под суд за вырубку деревьев на 3,5 млн и убийство лося

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о браконьерстве и незаконной вырубке леса (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, ч. 3 ст. 260 УК РФ) в отношении 44-летнего жителя села Новая Лопастейка Балтайского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в мае минувшего года фигурант убил самку лося в лесу близ села Новая Лопастейка. Животному миру был причинен ущерб в размере 80 тыс. руб. В сентябре фигурант незаконно вырубил хвойные и лиственные породы деревьев. Ущерб оценили на сумму свыше 3,5 млн руб.

Имущество и счета мужчины на сумму более 2,5 млн руб. арестовали с целью частичного погашения ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы.

Павел Фролов