Должность сервисного омбудсмена ввели в Алтайском крае

В Алтайском крае ввели должность сервисного уполномоченного в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

Как указывается в документе, должность создана для «осуществления полномочий по проектированию решений жизненно важных ситуаций и их пилотной реализации». В обязанности уполномоченного будет входить выявление таких «ситуаций», а также разработка решений по ним. Другого описания предстоящей деятельности на этом посту не приводится.

Согласно распоряжению, сервисного уполномоченного будет назначать глава региона. Омбудсмен войдет в состав совета по улучшению жизни в Алтайском крае.

Институт региональных сервисных уполномоченных был запущен в России в 2022 году по предложению Агентства стратегических инициатив. Основная роль омбудсменов — выявлять и решать актуальные социальные задачи.

Александра Стрелкова