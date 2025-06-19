Ставрополье стало вторым регионом РФ по развитию зеленой энергетики

Ставропольский край занял второе место в комплексном региональном инвестиционном рейтинге по возобновляемой энергетике за 2023-2024 годы. Об этом сообщила Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным пресс-службы министерства промышленности Ставропольского края, регион уступил только Ростовской области. Ставрополье было признано одним из наиболее активных субъектов страны в сфере возобновляемых источников энергии.

Ежегодный объем производства электроэнергии на объектах зеленой энергетики в крае составляет 2,5 миллиарда киловатт-часов. Это соответствует 13% от общего объема выработки в регионе. Доля возобновляемых источников энергии от общей установленной мощности всех станций в Ставропольском крае достигает 24%.

Николай Аксенов